giovedì 29 gennaio 2026
Roma, come sta Dybala: tutto sulle sue condizioni prima del Panathinaikos

La Joya ha riportato una botta al ginocchio contro il Milan e non sarà a disposizione di Gasperini: gli esami stabiliranno i tempi di recupero
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsDybalaRomaEuropa League

INVIATO AD ATENE Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma e i suoi tifosi. L’attaccante argentino ha riportato una botta al ginocchio nel corso della sfida contro il Milan, accusando dolore già al termine del match. In mattinata il giocatore è stato visitato dallo staff medico: le prime sensazioni fanno pensare a una semplice contusione, ma per maggiore cautela Dybala si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani.

Dybala salta il Panathinaikos: da stabilire i tempi di recupero

Per precauzione, la Joya non sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Panathinaikos, mentre resta in dubbio anche la sua presenza per il match di lunedì contro l’Udinese. Le prossime ore saranno decisive: gli esami chiariranno l’entità del problema e stabiliranno i tempi di recupero dell’attaccante argentino, ma a Trigoria al momento non c’è grande preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

