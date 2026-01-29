Roma, come sta Dybala: tutto sulle sue condizioni prima del Panathinaikos
INVIATO AD ATENE - Paulo Dybala tiene in apprensione la Roma e i suoi tifosi. L’attaccante argentino ha riportato una botta al ginocchio nel corso della sfida contro il Milan, accusando dolore già al termine del match. In mattinata il giocatore è stato visitato dallo staff medico: le prime sensazioni fanno pensare a una semplice contusione, ma per maggiore cautela Dybala si sottoporrà a esami strumentali nella giornata di domani.
Dybala salta il Panathinaikos: da stabilire i tempi di recupero
Per precauzione, la Joya non sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Panathinaikos, mentre resta in dubbio anche la sua presenza per il match di lunedì contro l’Udinese. Le prossime ore saranno decisive: gli esami chiariranno l’entità del problema e stabiliranno i tempi di recupero dell’attaccante argentino, ma a Trigoria al momento non c’è grande preoccupazione.