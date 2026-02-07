Dybala, l'incredibile foto del suocero: fisico da urlo a 60 anni. "Sarò un nonno attivo"

Gravidanza agli sgoccioli per Oriana Sabatini, la moglie di Paulo Dybala . Un evento che ha portato entusiasmo e gioia a tutta la famiglia della cantante, erede di due attori molto noti in Argentina: Ova Sabatini e Catherine Fulop . Tutti si stanno preparando per la nascita della nipotina, che avverrà in Italia. Il padre di Oriana ha deciso di rimettersi in forma per essere un "nonno attivo" e ha suscitato scalpore mostrando i suoi progressi.

Dybala, tutti pazzi per il fisico del suocero 60enne

Classe 1965, Ova Sabatini ha rubato la scena sui social con uno scatto che profuma di palestra, sudore e disciplina. Un selfie a torso nudo davanti allo specchio, muscoli scolpiti e un messaggio che è già diventato manifesto: "Preparandomi a essere un nonno attivo". Tanto è bastato per accendere i commenti e rendere il post virale. L’immagine condivisa su Instagram mostra un Sabatini in forma smagliante: addominali in vista, braccia toniche, pettorali definiti. Numeri da atleta più che da futuro nonno. In poche ore sono arrivati migliaia di like e una valanga di commenti ammirati: "Sei un esempio", "Che macchina", "Altro che età". Ma più del fisico, colpisce lo spirito. Ova si allena con un obiettivo preciso: farsi trovare pronto all’arrivo della prima nipote, figlia di Oriana Sabatini e Paulo Dybala. Un modo tutto sportivo di vivere l’attesa, trasformando la palestra in una promessa per il futuro.

Allenamento, disciplina e un esempio da seguire

Chi segue Ova Sabatini sa che la passione per lo sport non è una novità. L’allenamento fa parte della sua routine da anni, raccontata spesso sui social con naturalezza e ironia. Ma questa volta il messaggio va oltre l’estetica: è una dichiarazione di intenti. Essere presenti, attivi, energici. Per la famiglia, prima di tutto. E mentre il conto alla rovescia per il parto di Lady Dybala è iniziato, Sabatini si prepara a modo suo: bilancieri, costanza e sorriso. Perché il ruolo di nonno, almeno per lui, si conquista anche così.