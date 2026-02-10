Dybala, il gesto inaspettato della moglie a poche settimane dal parto

A poche settimane dal parto, la moglie di Paulo Dybala ha sorpreso tutti con un incredibile servizio fotografico di maternità. Fedele al suo stile, Oriana Sabatini ha optato per un look gotico in cui il nero è il colore dominante. Un servizio fotografico in bianco e nero che si discosta nettamente dall’immaginario tradizionale della dolce attesa. Niente tinte pastello né atmosfere edulcorate: la Sabatini ha puntato su un’estetica essenziale e drammatica, tutta giocata sul black. Le immagini restituiscono un racconto intimo e controllato, in cui il corpo, e in particolare il ventre, diventa il centro assoluto della narrazione visiva. Lo sguardo della cantante e attrice è rivolto verso il pancione, in un gesto che unisce consapevolezza e protezione.

Oriana Sabatini, lo shooting gothic prima del parto

La scelta del bianco e nero rafforza il carattere dello shooting, conferendogli un tono sospeso nel tempo, quasi cinematografico. Il gioco di luci e ombre valorizza materiali e superfici — la pelle, il tulle, i tessuti trasparenti — eliminando ogni elemento superfluo e lasciando emergere la forza della silhouette e del momento che sta vivendo. Il look di Oriana è ridotto all’essenziale: un completo nero a due pezzi, top e slip dalle linee pulite, abbinato a un velo in tulle nero che scende dalla testa e avvolge il corpo come uno strascico. A completare l’insieme, lunghi guanti neri, dettaglio che accentua la dimensione teatrale e richiama, senza mai dichiararla, l’iconografia della sposa. Le foto hanno subito ricevuto il consenso dei social: moltissimi hanno apprezzato la scelta di Lady Dybala.

Quando nasce la figlia di Dybala e Oriana Sabatini

Questi scatti arrivano in un momento di grande attesa. Oriana Sabatini ha recentemente rivelato che la data prevista per il parto è l’11 marzo, giorno che coincide anche con il compleanno della madre. La decisione di partorire in Italia è legata alla vita professionale di Dybala. Resta invece avvolto nel mistero il nome della nascitura. Oriana ha raccontato di averlo scelto già all’inizio della gravidanza, un nome che le piace da quando aveva 15 anni, ma che preferisce svelare solo dopo la nascita della bambina.