Dybala a Trigoria: ufficiale il rinnovo con la Roma

È quello di Paulo Dybala il primo rinnovo annunciato ufficialmente della Roma. Prima con una maschera stilizzata sui social, poi con il classico comunicato. Il campione argentino, da stamattina a Trigoria, resterà almeno per un altro anno in giallorosso. Il contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2027. Un rinnovo fortemente voluto dall'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, e dallo stesso attaccante argentino che, in attesa di tornare a vivere in Argentina dove chiuderà la carriera, ha scelto di legarsi ai colori giallorossi per il quinto anno di fila. La Champions e un allenatore che lo stima sono stati il primo motore. Ma anche la fiducia della famiglia Friedkin e l'amore dei tifosi hanno avuto il loro peso. In fondo quelle lacrime di Budapest sono ancora nella testa e nel cuore di tutti. E chissà che, alla fine, quando andrà via Dybala non sia riuscito a farle diventare lacrime di gioia. C'è ancora tempo.