Dybala a Trigoria: ufficiale il rinnovo con la Roma
È quello di Paulo Dybala il primo rinnovo annunciato ufficialmente della Roma. Prima con una maschera stilizzata sui social, poi con il classico comunicato. Il campione argentino, da stamattina a Trigoria, resterà almeno per un altro anno in giallorosso. Il contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2027. Un rinnovo fortemente voluto dall'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, e dallo stesso attaccante argentino che, in attesa di tornare a vivere in Argentina dove chiuderà la carriera, ha scelto di legarsi ai colori giallorossi per il quinto anno di fila. La Champions e un allenatore che lo stima sono stati il primo motore. Ma anche la fiducia della famiglia Friedkin e l'amore dei tifosi hanno avuto il loro peso. In fondo quelle lacrime di Budapest sono ancora nella testa e nel cuore di tutti. E chissà che, alla fine, quando andrà via Dybala non sia riuscito a farle diventare lacrime di gioia. C'è ancora tempo.
Dybala rinnovo Roma, il comunicato ufficiale
Alle 13.40 la Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Dybala con queste parole: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala fino al 30 giugno 2027. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2022, Dybala ha saputo accendere fin dal primo giorno l'entusiasmo della tifoseria, diventando un pilastro tecnico e un leader dentro e fuori dal campo, collezionando 139 presenze e 45 gol. La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine. Avanti insieme, Paulo!".