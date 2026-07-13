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lunedì 13 luglio 2026
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Dybala: "Restare alla Roma era quello che volevo". Il retroscena dell'abbraccio con i compagni e il messaggio di Malen dalle vacanze

Paulo, elegantissimo, firma il rinnovo: "La storia con questa maglia e questa città continua"
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsDybalaRoma

Elegantissimo, in abito scuro, e sotto lo stemma della Roma. Quello "ASR", quello vero. Paulo Dybala ha firmato questa mattina il rinnovo con la Roma e poi si è lasciato andare alle emozioni. Eccole: "Questa storia continua come volevamo tutti: io, la società, spero i tifosi. Sono contento di restare qui, in questa città e in questo Paese. Difendere la maglia della Roma è un privilegio: è responsabilità, onore e bellezza. Ci sono tante cose, anche personali, che mi portano ad essere ancora qui". Dopo queste parole, Dybala si rivolge direttamente ai tifosi: "Sono contento di stare ancora un anno con voi all'Olimpico e in tutte le città in cui giocheremo, soprattutto quando suonerà la bellissima musica che tutti ci aspettavamo. Ci guarderemo, noi dal campo e voi dalla tribuna e saremo molto orgogliosi di quello che faremo nelle notti europee". E sarà, ancora, bellissimo.

Malen e il messaggio dalle vacanze per Dybala

Felici i tifosi, felici anche i compagni di squadra, che lo hanno abbracciato e salutato con affetto prima del pranzo. Tutti, pure chi non è a Trigoria in questi giorni. È il caso di Malen che, con Dybala, si trova benissimo. E, infatti, non gli ha scritto solo in privato, ma su Instagram ha postato un cuore e un pugno. In attesa dei nuovi acquisti, sono loro la coppia che fa sognare i tifosi. E non è poco.

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