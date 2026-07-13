Dybala: "Restare alla Roma era quello che volevo". Il retroscena dell'abbraccio con i compagni e il messaggio di Malen dalle vacanze

Elegantissimo, in abito scuro, e sotto lo stemma della Roma. Quello "ASR", quello vero. Paulo Dybala ha firmato questa mattina il rinnovo con la Roma e poi si è lasciato andare alle emozioni. Eccole: "Questa storia continua come volevamo tutti: io, la società, spero i tifosi. Sono contento di restare qui, in questa città e in questo Paese. Difendere la maglia della Roma è un privilegio: è responsabilità, onore e bellezza. Ci sono tante cose, anche personali, che mi portano ad essere ancora qui". Dopo queste parole, Dybala si rivolge direttamente ai tifosi: "Sono contento di stare ancora un anno con voi all'Olimpico e in tutte le città in cui giocheremo, soprattutto quando suonerà la bellissima musica che tutti ci aspettavamo. Ci guarderemo, noi dal campo e voi dalla tribuna e saremo molto orgogliosi di quello che faremo nelle notti europee". E sarà, ancora, bellissimo.