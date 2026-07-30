Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dybala al mare, le foto in costume scatenano la moglie Oriana. Il commento è piccante

Dybala al mare, le foto in costume scatenano la moglie Oriana. Il commento è piccante

Oriana Sabatini commenta con una frase irresistibile le nuove foto di Paulo Dybala. Il messaggio conquista i social e fa sorridere i fan
2 min
TagsDybalaOriana Sabatini

Paulo Dybala in costume, al mare, non lascia indifferente. Tra le migliaia di commenti ricevuti, quello della moglie Oriana Sabatini è stato il più notato. L'influencer e cantante argentina, che in questi giorni si trova lontana dal marito, non ha nascosto la propria ammirazione e ha scritto con ironia e spontaneità: "Che sexy, mio Dio". Poche parole che hanno acceso immediatamente la reazione dei follower. In tanti hanno risposto divertiti al messaggio della moglie del numero 21 della Roma, con commenti che hanno esaltato la complicità della coppia: da chi ha scritto "Sei fortunatissima" a chi ha scherzato chiedendole quale fosse il suo "segreto" per conquistare un marito così.

Due anni di matrimonio e una profonda complicità

L'episodio arriva a pochi giorni da una ricorrenza importante per la coppia. Lo scorso 20 luglio Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio, celebrando l'occasione con una serie di fotografie inedite del loro matrimonio. È stata proprio Oriana a condividere alcuni momenti privati della cerimonia, accompagnando gli scatti con una dedica semplice ma significativa: "Due anni dalla notte più bella di tutte". Le immagini, tra sorrisi, sguardi complici e gesti d'affetto, hanno confermato ancora una volta il forte legame che unisce i due. Anche questa volta i fan hanno risposto con entusiasmo, riempiendo i profili social della coppia di messaggi di auguri e affetto. E il commento lasciato sotto le ultime foto di Dybala non ha fatto altro che rafforzare quell'immagine di coppia affiatata che, tra romanticismo e ironia, continua a conquistare milioni di follower.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Dybala

Da non perdere

De Paul sposa TiniWanda Nara perde l'assegno

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS