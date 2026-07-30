Dybala al mare, le foto in costume scatenano la moglie Oriana. Il commento è piccante

Paulo Dybala in costume, al mare, non lascia indifferente. Tra le migliaia di commenti ricevuti, quello della moglie Oriana Sabatini è stato il più notato. L'influencer e cantante argentina, che in questi giorni si trova lontana dal marito, non ha nascosto la propria ammirazione e ha scritto con ironia e spontaneità: "Che sexy, mio Dio". Poche parole che hanno acceso immediatamente la reazione dei follower. In tanti hanno risposto divertiti al messaggio della moglie del numero 21 della Roma, con commenti che hanno esaltato la complicità della coppia: da chi ha scritto "Sei fortunatissima" a chi ha scherzato chiedendole quale fosse il suo "segreto" per conquistare un marito così.