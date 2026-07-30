Dybala al mare, le foto in costume scatenano la moglie Oriana. Il commento è piccante
Paulo Dybala in costume, al mare, non lascia indifferente. Tra le migliaia di commenti ricevuti, quello della moglie Oriana Sabatini è stato il più notato. L'influencer e cantante argentina, che in questi giorni si trova lontana dal marito, non ha nascosto la propria ammirazione e ha scritto con ironia e spontaneità: "Che sexy, mio Dio". Poche parole che hanno acceso immediatamente la reazione dei follower. In tanti hanno risposto divertiti al messaggio della moglie del numero 21 della Roma, con commenti che hanno esaltato la complicità della coppia: da chi ha scritto "Sei fortunatissima" a chi ha scherzato chiedendole quale fosse il suo "segreto" per conquistare un marito così.
Due anni di matrimonio e una profonda complicità
L'episodio arriva a pochi giorni da una ricorrenza importante per la coppia. Lo scorso 20 luglio Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno festeggiato il secondo anniversario di matrimonio, celebrando l'occasione con una serie di fotografie inedite del loro matrimonio. È stata proprio Oriana a condividere alcuni momenti privati della cerimonia, accompagnando gli scatti con una dedica semplice ma significativa: "Due anni dalla notte più bella di tutte". Le immagini, tra sorrisi, sguardi complici e gesti d'affetto, hanno confermato ancora una volta il forte legame che unisce i due. Anche questa volta i fan hanno risposto con entusiasmo, riempiendo i profili social della coppia di messaggi di auguri e affetto. E il commento lasciato sotto le ultime foto di Dybala non ha fatto altro che rafforzare quell'immagine di coppia affiatata che, tra romanticismo e ironia, continua a conquistare milioni di follower.