Dybala senza parole, mai vista la moglie Oriana Sabatini così. Il commento è virale

Oriana Sabatini cambia volto e sui social lascia tutti a bocca aperta. La cantante argentina, moglie di Paulo Dybala, ha condiviso una serie di immagini realizzate durante un servizio fotografico, mostrandosi con un look completamente diverso da quello a cui ha abituato i suoi follower. Via, almeno per qualche ora, la lunga chioma scura: al suo posto un caschetto cortissimo, biondo dorato e dall'effetto bagnato. Una trasformazione radicale che ha immediatamente attirato l'attenzione, compresa quella dell'attaccante della Roma. Il cambiamento, in realtà, è soltanto temporaneo. Per la produzione pubblicitaria la Sabatini ha infatti indossato una parrucca, sperimentando così un'immagine decisamente più audace senza rinunciare ai suoi capelli naturali. Ma l'effetto è stato talmente convincente da scatenare una valanga di commenti.

Dybala spiazzato dal nuovo look di Oriana: la reazione è virale Tra le tante reazioni arrivate sotto le foto, ce n'è stata una che ha inevitabilmente conquistato la scena. Quella di Paulo Dybala. Il calciatore, evidentemente colpito dalla trasformazione della moglie, ha commentato con un semplice quanto eloquente: "Pardon?". Una parola sufficiente per scatenare i follower della coppia. Il commento della Joya è diventato subito uno dei più apprezzati, con gli utenti che hanno approfittato dell'occasione per scherzare con lui. "Che dea è tua moglie", ha scritto qualcuno. E ancora: "Prenditi cura di lei, campione" e "La mamma più bella". A mostrare il proprio apprezzamento sono state anche diverse amiche e colleghe di Oriana, tra cui Tini Stoessel, María Becerra, Stefi Roitman, Cami Mayán e sua madre Catherine Fulop. A conquistare tutti è stato soprattutto il caschetto all'altezza della mascella, completato da una frangia sfilata e da un effetto wet che ha regalato all'artista un'immagine dal sapore grunge. Per il servizio fotografico Oriana ha abbinato il nuovo hairstyle a jeans, canotta nera e una giacca di pelle marrone portata sulle spalle.