Dybala, paura nella notte. Si sveglia e trova la moglie così: "Traumatizzato"

Oriana Sabatini ha raccontato un curioso episodio vissuto insieme al marito Paulo Dybala, svelando una sua particolare abitudine durante il sonno. Abitudine che, almeno in un'occasione, ha spaventato parecchio il calciatore. Ospite del programma Sería increíble, in collegamento da Roma, la cantante ha parlato con ironia di ciò che può accadere durante le notti trascorse insieme al marito. Oriana ha spiegato di non essere sonnambula, ma di avere l'abitudine di ridere mentre sogna, spesso senza rendersene conto. "Non sono sonnambula, ma rido mentre sogno. Al mio povero marito è capitato di svegliarsi improvvisamente sentendo le mie risate nel cuore della notte", ha fatto sapere. Una situazione abbastanza inquietante, soprattutto quando accade nelle ore più buie. "Figuriamoci se sono le tre del mattino", ha aggiunto scherzando, richiamando inevitabilmente le atmosfere dei classici film dell'orrore.

La notte in cui Dybala "è rimasto traumatizzato" Tra i diversi episodi, ce n'è però uno che sarebbe rimasto particolarmente impresso nella memoria di Dybala. "Questa storia la ricordo molto bene perché Paulo è rimasto traumatizzato", ha premesso Oriana prima di raccontare quanto accaduto. Nel cuore della notte, l'attaccante si svegliò e si trovò davanti una scena decisamente insolita. Oriana era seduta sul letto, apparentemente ancora addormentata, con gli occhi chiusi e un braccio rivolto verso il corridoio. "Si è svegliato e non so se stessi parlando oppure ridendo. A un certo punto si è girato e mi ha trovata seduta. Davanti a me c'era l'ingresso del corridoio e io, con gli occhi chiusi, indicavo proprio verso il fondo", ha ricordato. Vista dalla prospettiva del giocatore, la scena aveva tutti gli ingredienti di un film horror: la stanza immersa nel buio, la moglie seduta sul letto e ancora addormentata, gli occhi chiusi e quel gesto misterioso rivolto verso il corridoio. Un'immagine che, a quanto pare, Dybala non avrebbe dimenticato facilmente.