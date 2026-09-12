Dybala, il suocero Ova Sabatini cambia lavoro e diventa milionario

Ova Sabatini, il suocero di Paulo Dybala, ha costruito lontano dai riflettori una redditizia carriera imprenditoriale, dopo aver progressivamente abbandonato il mondo dello spettacolo. Una svolta professionale poco conosciuta che lo ha portato a occuparsi di commercio internazionale e, in particolare, di un prodotto decisamente lontano da televisioni, palcoscenici e stadi: i mirtilli. Il padre della moglie dell'attaccante della Roma ha trovato nell'esportazione di questi frutti una delle sue principali attività. Arrivando, secondo quanto raccontato dal giornalista argentino Luis Ventura, a conquistare una posizione di primo piano nel settore argentino. Un business che gli avrebbe permesso di costruire negli anni un importante patrimonio.

Il suocero di Paulo Dybala e il business dei mirtilli Il nome di Ova Sabatini è inevitabilmente legato a una delle famiglie più conosciute dell'Argentina. È sposato dal 1998 con Catherine Fulop, attrice e conduttrice venezuelana, ed è padre di Oriana e Tiziana Sabatini. Oriana, a sua volta, ha sposato Paulo Dybala nel luglio 2024, rendendo Ova il suocero del giocatore. Ma dietro una famiglia abituata alle luci dello spettacolo e dello sport c'è una storia professionale molto più discreta. Dopo la carriera da attore e dopo essersi occupato in passato della produzione di spettacoli, Sabatini avrebbe deciso di cambiare completamente settore, concentrandosi sul commercio estero. La sua attività principale sarebbe diventata la produzione e soprattutto l'esportazione di mirtilli, settore nel quale avrebbe ottenuto risultati particolarmente importanti. Una carriera costruita senza grande esposizione mediatica e che gli avrebbe consentito di affermarsi come imprenditore.