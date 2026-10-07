Una mattinata con Dybala e Drugi: il racconto esclusivo dell'incontro e quel quadro che sarà appeso in un posto speciale

ROMA - Un sorriso enorme, un abbraccio spontaneo, quasi come tra due vecchi amici. E invece Paulo Dybala e Drugi, al secolo Lorenzo Verrecchia, si sono incontrati per la prima volta ieri mattina. A unirli, però, c’era già qualcosa di speciale: un’opera capace di raccontare Roma, la Roma e soprattutto l’amore dei suoi tifosi. Dybala aveva visto quel murale e non era rimasto indifferente. Quel bambino seduto a gambe incrociate, completamente assorto nel gioco con il suo pupazzetto del cuore, stretto forte tra le mani. Ma quello che tiene tra le braccia non è un giocattolo qualunque: è un piccolo supereroe in versione giallorossa, con il mantello della Roma, la maglia numero 21 e il pugno alzato verso il cielo, come se fosse già pronto a spiccare il volo. Un’immagine che sembra trasformare un desiderio infantile in realtà: quel bambino pare quasi gridare «Vai Dybala, vola!», mentre il suo eroe è pronto a liberarsi dalle sue mani e a volare via, esaudendo magicamente ogni suo sogno.