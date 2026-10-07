Una mattinata con Dybala e Drugi: il racconto esclusivo dell'incontro e quel quadro che sarà appeso in un posto speciale
ROMA - Un sorriso enorme, un abbraccio spontaneo, quasi come tra due vecchi amici. E invece Paulo Dybala e Drugi, al secolo Lorenzo Verrecchia, si sono incontrati per la prima volta ieri mattina. A unirli, però, c’era già qualcosa di speciale: un’opera capace di raccontare Roma, la Roma e soprattutto l’amore dei suoi tifosi. Dybala aveva visto quel murale e non era rimasto indifferente. Quel bambino seduto a gambe incrociate, completamente assorto nel gioco con il suo pupazzetto del cuore, stretto forte tra le mani. Ma quello che tiene tra le braccia non è un giocattolo qualunque: è un piccolo supereroe in versione giallorossa, con il mantello della Roma, la maglia numero 21 e il pugno alzato verso il cielo, come se fosse già pronto a spiccare il volo. Un’immagine che sembra trasformare un desiderio infantile in realtà: quel bambino pare quasi gridare «Vai Dybala, vola!», mentre il suo eroe è pronto a liberarsi dalle sue mani e a volare via, esaudendo magicamente ogni suo sogno.
Dybala e Drugi, l'incontro
Paulo aveva ammirato l’opera sui social e nel reportage pubblicato dal nostro giornale due settimane fa con l’intervista a Drugi. E aveva fatto una richiesta semplice, ma tutt’altro che banale: incontrarlo, conoscerlo e ringraziarlo. La sosta ha servito l’assist perfetto. Ieri, poco prima del pranzo e della ripresa degli allenamenti, quell’incontro è finalmente diventato realtà. Alle 12.30 in punto Dybala si è presentato davanti ai suoi ospiti: tuta della Roma addosso, capelli come sempre ben sistemati, telefono in tasca (e mai tirato fuori per tutto il tempo, e non è un gesto da sottovalutare). Ad attenderlo, nella sala di registrazione normalmente utilizzata per le prime interviste dei nuovi acquisti, c’era Drugi. Due sedie davanti al grande telo giallo ocra, questa volta per raccontare una storia diversa. Non quella di un calciatore appena arrivato, ma quella di due artisti che si sono riconosciuti attraverso forme diverse della stessa passione.
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