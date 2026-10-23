Retroscena Dybala: nuovo controllo al polpaccio. Sta meglio, ecco perché può rientrare contro il Cagliari

Ieri pomeriggio, dopo i controlli, è spuntato un sorriso grande così sul volto di Paulo Dybala. Il polpaccio destro leggermente lesionato (all’altezza del gemello) non gli dà quasi più noia, tanto che gli esami hanno evidenziato un sostanziale miglioramento della situazione clinica. Questo significa che la volontà di Gasperini di fare più in fretta del previsto - «ora che ho perso Pellegrini spero di recuperare Dybala il prima possibile sennò diventa un problema» - può essere assecondata senza troppi sacrifici né rischi. L’argentino potrebbe infatti andare in panchina già martedì contro il Cagliari, magari subentrando nell’ultima parte del match, quattro giorni prima di Udinese-Roma, la tappa che inizialmente era stata posta sul suo percorso di recupero. Questo vorrebbe dire, inoltre, che in Friuli l’attaccante non effettuerà un semplice rodaggio bensì avrebbe grosse chance di giocare dall’inizio, un fatto che, con la prima previsione, si sarebbe potuto verificare solamente il 3 novembre a Manchester.