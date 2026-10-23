Retroscena Dybala: nuovo controllo al polpaccio. Sta meglio, ecco perché può rientrare contro il Cagliari
Ieri pomeriggio, dopo i controlli, è spuntato un sorriso grande così sul volto di Paulo Dybala. Il polpaccio destro leggermente lesionato (all’altezza del gemello) non gli dà quasi più noia, tanto che gli esami hanno evidenziato un sostanziale miglioramento della situazione clinica. Questo significa che la volontà di Gasperini di fare più in fretta del previsto - «ora che ho perso Pellegrini spero di recuperare Dybala il prima possibile sennò diventa un problema» - può essere assecondata senza troppi sacrifici né rischi. L’argentino potrebbe infatti andare in panchina già martedì contro il Cagliari, magari subentrando nell’ultima parte del match, quattro giorni prima di Udinese-Roma, la tappa che inizialmente era stata posta sul suo percorso di recupero. Questo vorrebbe dire, inoltre, che in Friuli l’attaccante non effettuerà un semplice rodaggio bensì avrebbe grosse chance di giocare dall’inizio, un fatto che, con la prima previsione, si sarebbe potuto verificare solamente il 3 novembre a Manchester.
Come sta Dybala, le ultime news
Dybala freme, Dybala aspetta, Dybala si sente talmente dentro questo progetto che ogni giorno lontano dai compagni lo sta vivendo come una sorta di ritorno al purgatorio (visti i tre infortuni dell’anno scorso) nell’attesa che gli si riaprano le porte del paradiso. Prima del fastidio accusato contro il Real Madrid aveva brillato per condizione atletica e forma fisica. Gasp lo aveva definito «una bestia» e se davvero, come sembra, il giocatore dovesse anche bruciare i tempi, la sensazione di essere al cospetto di un nuovo Dybala sarebbe confermata.
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