Dybala, la Roma e il retroscena su Miami: perché Paulo ha in testa solo il Parma
Paulo Dybala continua a lavorare per essere nelle migliori condizioni a Parma, alla ripresa del campionato. Mercoledì pomeriggio dovrebbe tornare in gruppo e questa per la Roma è la notizia migliore. L’altra riguarda il suo futuro: Dybala, che un paio di giorni fa ha voluto visitare il murale di Drugi a lui dedicato, non ha intenzione di lasciare l’Italia e la Roma a gennaio. A giugno si vedrà: se andrà via, a quasi 33 anni, Paulo e la sua famiglia vorrebbero tornare in Argentina. E Miami? Il legame c’è ed è inutile negarlo, la prossima estate - non prima - potrebbe succedere di tutto. Ma il legame non nasce da motivi sportivi.
Perché Dybala è legato a Miami
La famiglia di sua moglie, Oriana Sabatini, ha casa in Florida da anni. E da anni trascorre lì una buona parte dell’anno. Paulo e Oriana lo considerano un posto di casa e vorranno portarci presto anche la piccola Gia. Da lì a dire, però, che Dybala giocherà nel campionato americano ci passa un mondo. Anzi, un oceano. Anche perché, in caso, ci sarebbero altre opzioni: New York o Los Angeles.
Compleanno Dybala, brindisi in famiglia
Paulo, intanto, si prepara al ritorno in campo con la Roma e al compleanno di domenica prossima: il 15 novembre festeggerà 32 anni. È il quinto compleanno romano, il più speciale perché il primo da papà. Il regalo? Se lo farà qualche giorno dopo: la convocazione contro il Parma. E poi Parigi: la Champions, contro i due volte campioni d’Europa, aspetta una delle sue stelle.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS