Dybala, la Roma e il retroscena su Miami: perché Paulo ha in testa solo il Parma

Paulo Dybala continua a lavorare per essere nelle migliori condizioni a Parma, alla ripresa del campionato. Mercoledì pomeriggio dovrebbe tornare in gruppo e questa per la Roma è la notizia migliore. L’altra riguarda il suo futuro: Dybala, che un paio di giorni fa ha voluto visitare il murale di Drugi a lui dedicato, non ha intenzione di lasciare l’Italia e la Roma a gennaio. A giugno si vedrà: se andrà via, a quasi 33 anni, Paulo e la sua famiglia vorrebbero tornare in Argentina. E Miami? Il legame c’è ed è inutile negarlo, la prossima estate - non prima - potrebbe succedere di tutto. Ma il legame non nasce da motivi sportivi.

Roma Dybala e il messaggio social che scalda i tifosi: "Il calcio mi ha regalato tanto" Perché Dybala è legato a Miami La famiglia di sua moglie, Oriana Sabatini, ha casa in Florida da anni. E da anni trascorre lì una buona parte dell’anno. Paulo e Oriana lo considerano un posto di casa e vorranno portarci presto anche la piccola Gia. Da lì a dire, però, che Dybala giocherà nel campionato americano ci passa un mondo. Anzi, un oceano. Anche perché, in caso, ci sarebbero altre opzioni: New York o Los Angeles.