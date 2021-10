Salernitana, lampo Kastanos: ora chiede più spazio

SALERNO - Le esperienze con la prima Juve di Allegri, poi un assaggio di massima serie con il Pescara prima dell'ultima stagione a Frosinone. Ora, però, Grigorios Kastanos punta a prendersi definitivamente il posto da titolare nel centrocampo della Salernitana dopo esser arrivato in Campania tra lo scetticismo generale di tifosi e addetti ai lavori. Il cipriota (già nazionale) classe 1998, però, ha cominciato a trovare spazio nelle ultime due gare con Sassuolo e Genoa, entrando da protagonista nella prima vittoria in campionato servendo l'assist da fermo per il gol di Djuric ai rossoblù. Un lampo che Kastanos spera non resti isolato, considerando che la mancanza di continuità ha sempre rappresentato il suo tallone d'Achille.