Salernitana, i convocati per il Milan: non c'è Verdi

SALERNO - La Salernitana è pronta per la sfida casalinga di domani sera contro il Milan. Mister Nicola ha convocato 24 calciatori. Il neo-tecnico granata dovrà però fare subito a meno di Simone Verdi, elemento al momento tra i più in forma dei campani. Non saranno della partita nemmeno i vari Gyomber, Delli Carri, Di Tacchio e Vergani, oltre a quelli di lungo corso Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone.