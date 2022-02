Salernitana, allenamento a ranghi ridotti: 9 gli assenti

SALERNO - Primo allenamento settimanale per la Salernitana nella mattinata di martedì. Dopo il pari interno con il Milan, Davide Nicola ha riportato in campo i suoi giocaori in vista della gara di sabato contro il Bologna: il neo tecnico granata ha lavorato principalmente sugli aspettici tecnici, individuali e di squadra, ma lo ha dovuto fare con pochi effettivi a sua disposizione. Oltre all'infortunato Radovanovic, che dopo essere uscito anzitempo contro i rossoneri si è sottoposto ad una seduta fisioterapica, hanno svolto lavoro a parte ben otto giocatori: ai lungodegenti Mamadou Coulibaly, Strandberg, Ruggeri e Schiavone, si sono aggiunti Ribery, Verdi, Gyomber e Perotti. Un'altra seduta di lavoro è prevista per mercoledì mattina, quando Nicola spera di poter riavere qualcuno di loro sul campo per preparare la partita contro i rossoblù di Mihajlovic.