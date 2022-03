Salernitana, squadra quasi al completo: out solo due giocatori

SALERNO - Dopo mesi passati a contare a fatica gli indisponibili, finalmente in casa Salernitana si può tornare a lavorare col gruppo quasi al completo. Davide Nicola ha fatto svolgere ai suoi una seduta di allenamento nella mattinata di martedì, alla quale non hanno partecipato i soli Bonazzoli e Schiavone. Il primo è ancora alle prese con le cure fisioterapiche per i guai muscolari accusati dopo l'ultima partita, mentre il secondo sta proseguendo il percorso di recupero fisico dopo il lungo infortunio. Gli altri ex indisponibili, compreso Djuric che aveva lavorato a parte nella giornata di lunedì, hanno ripreso regolarmente il loro posto in gruppo. Notizia quanto mai confortante per il tecnico granata in vista della sfida di venerdì in casa dell'Inter.