Salernitana al sicuro con Mazzocchi

SALERNO - Pasquale Mazzocchi è stato sempre esemplare, per qualità e temperamento, alla Salernitana: inoltre, arrivato nel mercato di gennaio in prestito, l'ex Venezia è già praticamente di proprietà granata, visto che l'obbligo di riscatto sarebbe scattato alla prima presenza, con accordo fino al 2025. Un colpo, quello piazzato dai granata che ha superato la concorrenza di Sampdoria, Genoa e un club di vertice di Serie A. Nella carriera di Mazzocchi, fondamentale l'incontro con D'Aversa: fu l'allora tecnico crociato a spostarlo, come ha raccontato l'agente del giocatore Luigi Lauro, "a spostarlo da esterno alto nel ruolo di terzino destro. Grazie a quella intuizione oggi Mazzocchi sa fare bene entrambe le fasi di gioco". E ora l'obiettivo è la salvezza: venerdì la Salernitana fa visita all'Inter e Mazzocchi, assieme alla squadra, tenteranno l'impresa.