Salernitana, contro l'Inter senza Ribery

SALERNO - Franck Ribery non ci sarà venerdì sera a guidare la Salernitana nella San Siro nerazzurra. Il francese, infatti, non è stato convocato per la gara contro l'Inter dal tecnico granata DavideNicola, che non lo ha evidentemente ritenuto del tutto ristabilito dopo l'incidente stradale di pochi giorni fa. Torna invede a disposizione Federico Bonazzoli, che ha smaltito i problemi fisici e sarà della partita.