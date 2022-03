Salernitana, Nicola: "Con l'Inter voglio vedere gioco e aggressività"

SALERNO - La salvezza della Salernitana non passa dalla sfida in casa dei campioni d'Italia in carica, questo è chiaro. Ma Davide Nicola, tecnico dei granata, non vuole cali di tensione dai suoi, che possono magari provare ad approfittare del momento non florido dell'Inter: "Domani voglio vedere una Salernitana con grande voglia di fare una prestazione importante. Dobbiamo proporre gioco ed essere aggressivi - sono le considerazioni di Nicola alla vigilia del match - questa è l’unica strada percorribile per essere competitivi con tutti. L’Inter arriva da una costruzione di due anni, ha grande capacità di sviluppare gioco e ha dei valori indubbi ma ogni gara ha una storia a sé. Dobbiamo andare a Milano convinti che ogni partita può darci qualcosa. Sono avversari che devono essere aggrediti, bisogna avere la consapevolezza che anche noi possiamo essere qualitativi e metterli in difficoltà. Non devono mancare la voglia di lottare e di esprimere noi stessi perché ci consentono di avere una consapevolezza diversa delle nostre potenzialità. Non facciamo un calcio di gestione ma di aggressione quindi tutti devono dare il massimo. Abbiamo a disposizione i cambi che sono importanti nella gestione delle energie, per me chi subentra è un titolare a tutti gli effetti".