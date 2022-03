Sabatini: "A San Siro per battere l'Inter. A Dybala do un consiglio"

MILANO - Si prepara la Salernitana per affrontare l'Inter nel prossimo turno di Serie A. Una sfida di prestigio per la formazione di Nicola che non vuole certo sfigurare a San Siro. Della stessa idea è il direttore sportivo Walter Sabatini : "Parto sempre dal presupposto che le partite vanno giocate per vincere, non faccio nessun pensiero circa il momento dell'Inter, faccio affidamento sui miei giocatori e su Nicola che sta facendo un gran lavoro". Ha parlato coì il dirigente granata ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini a Milano. "Non credo alla crisi dell'Inter, in una stagione così lunga è normale un periodo di assestamento, faccio affidamento sulla grande voglia dei nostri giocatori di tirarsi fuori da questa posizione - prosegue Sabatini - dobbiamo fare pensieri arditi, con la timidezza non si risolve nulla, Nicola la pensa come e con grande caparbietà vuole condurre la squadra a ottenere un risultato, andiamo a giocare per vincere, sapendo che giochiamo contro l'Inter a San Siro, ma non possiamo non avere questo pensiero".

Sabatini e il consiglio a Dybala

Grande assente della serata a San Siro sarà Ribery che in settimana ha avuto un incidente notturno: "E' un grande compagno di squadra, in allenamento sta là a incitare e a rimproverare i compagni, è molto partecipe e molto attivo, è un giocatore ancora in grado di cambiare la partita, ha avuto un incidente, capita, l'importante è che non si sia fatto male", dice Sabatini che non si sbilancia sulla sfida Scudetto: "Molto bella". In chiusura anche un consiglio a Paulo Dybala per il suo futuro: "Gli direi di restare alla Juve, in una società e in una città dove è amato, certo poi ci sono questioni contrattuali dove non posso e non voglio entrare, posso solo consigliargli di non far valere solo l'aspetto economico, è sicuramente importante ma non deve essere determinmante per uno con le sue qualità e la sua età".