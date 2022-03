Salernitana, si ferma anche Ranieri

SALERNO - Secondo giorno di lavoro in casa Salernitana in preparazione della sfida di sabato contro il Sassuolo. Davide Nicola non recupera ancora né Franck Ribery né Andrea Schiavone, sempre alle prese con allenamenti differenziati in campo, con il francese reduce da una giornata di fisioterapia svolta lunedì alla ripresa. In più, il tecnico granata ha dovuto far fronte al nuovo stop di Luca Ranieri, unitosi ai due compegni dopo aver accusato un problema muscolare causato da un sovraccarico. Per tutti gli altri componenti della rosa il lavoro si è svolto prima in palestra e poi sul campo, con focus tecnici e tattici seguiti dalla partitella conclusiva.