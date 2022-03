Salernitana, Mazzocchi lascia l'allenamento: distorsione alla caviglia

SALERNO - La stagione della Salernitana resta caratterizzata dalla sfortuna: nella parte finale della seduta di allenamento del mercoledì, infatti, il tecnico Davide Nicola ha dovuto rinunciare a Pasquale Mazzocchi che ha accusato un "trauma distorsivo alla caviglia sinistra", come specificato sul sito del club granta. Dunque anche l'ex Venezia si aggiunge alla lista dei giocatori non al meglio a pochi giorni dalla sfida interna con il Sassuolo in programma sabato pomeriggio. Oltre al difensore, infatti, sono in dubbio per la gara coi neroverdi anche Ribery, Schiavone e Ranieri, tutti impegnati in una sessione di lavoro differenziata perché ancora alle prese con problemi muscolari e con i postumi dell'incidente stradale che ha visto coinvolto il francese la scorsa settimana.