SALERNO - Allenamento mattutino per la Salernitana allo stadio Arechi. I granata hanno aperto la sessione con una fase di attivazione tecnica, seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento si è conlcuso con un lavoro incentrato su tattica e palle inattive. Capitolo infortunati: Schiavone ha svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Mazzocchi.