Salernitana, lieve risentimento muscolare per Ederson

SALERNO - La Salernitana è tornata nella mattinata di oggi ad allenarsi, in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Juventus. Il tecnico Davide Nicola ha aperto la seduta con una fase di attivazione fisica e tecnica prima di impegnare la squadra con un lavoro tattico e partite a tema. Ederson (lieve risentimento muscolare al flessore sinistro) e Veseli (lieve lesione all’adduttore destro) si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Mousset (postumi di sindrome influenzale) e Strandberg hanno svolto un lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina: appuntamento alle 10.