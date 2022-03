Salernitana, squadra quasi al completo in vista della Juve

SALERNO - Davide Nicola sta proseguendo nella preparazione della sfida di domenica in casa della Juventus allenando il gruppo della Salernitana tornato quasi al completo. Nella seduta di lavoro del venerdì, infatti, il tecnico ha dovuto rinunciare solo a Strandberg, che prosegue il suo lavoro personalizzato per ritrovare la migliore condizione, e a Veseli, ancora costretto in infermeria. Per tutti gli altri, compreso Mikael ristabilitosi dalla lieve distorsione alla caviglia di qualche giorno fa, lavoro tecnico, tattico e sulle palle inattive prima della conclusione della sessione di allenamento incentrata sugli sviluppi offensivi. Nella mattinata di sabato è prevista la rifinitura, nella quale Nicola deciderà l'undici titolare da schierare all'Allianz Stadium.