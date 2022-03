Salernitana, Nicola: "Con la Juve ci vorrà coraggio ed equilibrio"

SALERNO - Il tecnico della Salernitana Davide Nicola è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita per presentare il match di domani contro la Juve di Max Allegri . Queste le sue parole: "La gara con la Juve, si prepara come tutte le altre. Quando affronti una squadra così forte, con una mentalità vincente, gli stimoli sono automatici. E' una partita interessante, ci aiuterà a capire quale livello di forza abbiamo raggiunto . Come a Milano con l' Inter , anche domani occorrerà il giusto mix di coraggio ed equilibrio. E' fondamentale la voglia di pressare, di riconoscere i momenti della gara e saperli interpretare. Mi aspetto molto dai ragazzi. Mousset non convocato? Ha subito una distorsione, capiremo nei prossimi giorni quanto e se sarà grave: sono state escluse rotture e lesioni ma resta una situazione da monitorare, ma c'è Ribery che si allena con continuità da due settimane e ha smaltito l'infortunio. Ruggeri e Ranieri in ballotaggio? Vedremo domani. Vi dò quattro nomi: Sepe , Fazio , Lassana Coulibaly e Bonazzoli ".

Juve? Sfida che ci aiuterà a migliorare mentalità

"La Juventus è una formazione che sa stare in campo in tanti modi. E' una partita che ci servirà per migliorare la mentalità, vogliamo essere competitivi in qualunque campo e contro ogni avversario. Non c'è tempo per fare calcoli o guardare indietro. Mi aspetto molto dalla Salernitana. A volte le cose le facciamo bene, purtroppo capita di sbagliare i tempi. Ma i ragazzi si impegnano fino all'ultima goccia di sudore: siamo tutti concentrati sull'obiettivo".