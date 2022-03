Iervolino: "La Salernitana si salverà. Lo scudetto? Al Napoli"

SALERNO - Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, crede ancora nelle qualità della sua squadra, nonostante la sconfitta di domenica con la Juventus e l'ultimo posto in classifica, solitario: "Nell’ultima partita contro la Juve abbiamo incontrato una squadra fantastica con giocatori stellari, per noi non fa testo - dice a margine dell’evento 'United for the heart' - le ultime tre partite in casa le abbiamo pareggiate e, se contassero i punti come nel pugilato, probabilmente avremmo meritato di vincerle. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni, abbiamo quasi sempre segnato più di un gol quindi c’è l’idea di poter far bene nelle prossime partite".