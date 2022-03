La Salernitana spinge: servono i gol di FR7

SALERNO - Franck Ribery vuole lasciare il segno alla Salernitana. Prima di tutto aiutare la squadra a raggiungere un traguardo, quello della salvezza, difficile ma non impossibile. Fin qui FR7 non è riuscito ad essere il trascinatore che tutti speravano: il francese del resto ha dovuto fare i conti con una stagione travagliata da acciacchi, infortuni, Covid e persino un incidente stradale. Sinora non è riuscito segnare: soltanto due assist e un palo. Ora però la Salernitana ha bisogno di lui: della sua esperienza, della sua personalità e anche di qualche rete: e ora che non è più in infermeria, tutti lo attendono. Oggi la squadra è a riposo: domani si riparte, nel pomeriggio, per iniziare a preparare la gara con il Torino: FR7 inizia a scaldare i motori per il finale di campionato, proverà a rompere il digiuno sabato all’Arechi.