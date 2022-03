Salernitana, si teme l'affollamento di partite

SALERNO - La Salernitana spera di recuperare le gare con Udinese e Venezia, non giocate causa Covid. I legali della Salernitana hanno comunque fiducia che entrambe le gare siano giocate e sperano che la partita con l'Udinese si possa giocare tra fine aprile e inizio maggio; per il Venezia, dopo il 10 maggio. Certo è che in questo caso la Salernitana avrebbe il vantaggio di affrontare i recuperi con la rosa tirata a lucido nel mercato invernale e messa a punto da Nicola; d'altro canto però si prefigura un fittissimo calendario che potrebbe portare la Salernitana a scendere in campo 5 volte in 15 giorni, visto che in quel periodo il calendario prevede le trasferte con Atalanta ed Empoli e l'impegno interno con il Cagliari. Su questo punto, il pensiero di Walter Sabatini è stato chiaro: "le gare andrebbero recuperate in fretta per la regolarità dei campionati. Tuttavia ci sono i gradi di giudizio, noi non possiamo intervenire". Un altro fattore è che a quel tempo i giochi salvezza potrebbero essere già fatti: l'obiettivo è quello di restare in corsa fino ad allora, per avere la possibilità di sfruttare questi due jolly. Alla ripresa del campionato c'è il Torino: per continuare a sperare bisogna iniziare con una vittoria.