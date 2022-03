Salernitana, Fazio per salvezza e futuro

SALERNO - Fazio è pronto a guidare la Salernitana nella corsa salvezza: esperienza al servizio della squadra, ha firmato un triennalle con il club granata. E per lui, dopo sei mesi da separato in casa alla Roma, non è stato semplice ritrovre la migliore condizione: la sosta lo ha però aiutato a mettere sempre più minuti nelle gambe. Da quando è arrivato, del resto, Fazio ha giocato sempre, senza mai essere stato sistituito da Nicola che, evidentemente, di lui si fida ciecamente. All'Arechi, sabato sera, arriva il Torino: può ripetersi la sfida con Belotti, che nella passata stagione mise in difficoltà l'argentino quando sulla panchina granata c'era Davide Nicola. Se il tecnico confermerà, come probabile, la linea a 4, Fazio andrà a far coppia con Gyomber, favorito su Dragusin. Oltre alla salvezza, c'è in ballo il futuro: firmare a 35 anni un triennale, può voler dire scegliere il granata per chiudere la carriera. E può essere lui uno dei giocatori sui quali Iervolino costruirà la squadra del futuro, a prescindere dalla categoria.