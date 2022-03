SALERNO - La Salernitana di Davide Nicola ha svolto una seduta mattutina, in vista della sfida casalinga di sabato, contro il Torino. Un allenamento caratterizzato da una fase di attivazione, seguito da esericitazioni tecniche, da un lavoro tattico e dalla solita partitella finale. Capitolo infortunati: lavoro atletico specifico per Veseli. Seduta fisioterapica invece per Mamadou Coulibaly, Perotti e Mousset. Domani altra sessione mattutina.