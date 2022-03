Salernitana, rincorsa senza tregua

SALERNO - Le date dei recuperi della Salernitana sono state fissate: 20 aprile con l'Udinese, il 27 con il Venezia. Intanto, per inseguire la salvezza, si pensa al prossimo match, quello di sabato con il Torino, che apre il mese cruciale per la permanenza in Serie A. E poi via al ciclo terribile: 6 partite in 25 giorni. Anche se sui recuperi si deve ancora esprimere l'ultimo grado di giustizia sportiva: l'Udinese ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia (la discussione dovrebbe esserci il 13 aprile); il Venezia ha tempo fino al 17 per presentare ricorso. Se comunque dovesse essere tutto confermato, per la Salernitana la gara con l'Udinese arriverebbe dopo la trasferta con la Samp e prima della gara interna con la Fiorentina; poi ancora a Salerno per la gara con il Venezia e infine, il primo maggio, la trasferta a Bergamo. Un percorso in apnea, ma da affrontare al meglio per raccogliere quei punti che possono voler dire salvezza.