La Salernitana chiama a raccolta i tifosi per la sfida al Torino

SALERNO- L'unione fa la forza. Lo sanno bene i giocatori della Salernitana, che ieri pomeriggio tra le storie del profilo Instagram dei granata hanno fatto degli appelli ai tifosi per un pubblico numeroso nel match contro il Torino, di cruciale importanza. All'Arechi dovrebbero esserci 10.000 spettatori al massimo, perciò Djuric, Bonazzoli ed Ederson hanno sollecitato i tifosi ribadendo il bisogno del calore del pubblico che ha la squadra di Nicola per centrare la salvezza. Il tecnico granata ha pochi dubbi di formazione: out Mamadou Coulibaly, Musset e Perotti. Kastanos, rientrato febbricitante dagli impegni con la nazionale, dovrebbe restare fuori. In difesa ballottaggio tra Gyomber e Dragusin per affiancare Fazio, con Mazzocchi e Ranieri sulle fasce. A centrocampo spazio a Lassana Coulibaly ed Ederson. Certi di una maglia da titolare Djuric, Verdi e Bonazzoli. Scaplita Ribery, Obi è l'alternativa.