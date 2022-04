Salernitana, Roma nel mirino: Gyomber e Perotti a parte

SALERNO - Ripresa degli allenamenti per la Salernitana: al C.S. Mary Rosy gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico ed esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita a tema. M. Coulibaly, Gyomber (postumi di un lieve trauma contusivo), Mousset, Ruggeri, e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. Per domani è in programma una seduta mattutina: si parte alle 11.