Salernitana, Nicola: "Roma fortissima, ma noi dobbiamo alzare l'asticella"

SALERNO - Vigilia di Roma-Salernitana. In casa granata ha parlato come di consueto il tecnico Davide Nicola. Ecco il suo pensiero sulla sfida di domani: "La Roma ha giocatori talmente forti che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento al di là delle scelte o del modulo che faranno. Come tutte le cose, nel momento in cui riesci a conquistare i tre punti, hai uno scatto, c'è una svolta. In questo momento ci deve essere la serenità per cercare di conquistare il risultato ovunque".