Furia Salernitana dopo la Roma: "Arbitri non all'altezza: ecco la nostra proposta"

Salernitana infuriata con gli arbitri. Infuriata con Volpi , che ha diretto la gara all’Olimpico , e con Mazzoleni , che era al Var . Ma in generale con la classe arbitrale. Troppi episodi a sfavore, troppi punti persi (a conti fatti 4) per decisioni poco chiare. Maurizio Milan , l’amministratore delegato del club, è in treno quando ci risponde al telefono. «Guardi, la prima cosa da ripensare è il sistema di comunicazione sui treni», sorride.

«Un tavolo consultivo con le altre società. Perché il problema non riguarda solo la Salernitana. La nostra classe arbitrale non eccelle nel contesto internazionale, manca di leadership».

E il Var?

«Non funziona. Ma non mi riferisco allo strumento tecnologico bensì alla sua gestione e alle persone che lo governano. Perché su questi aspetti la Federazione è silente e non prende una posizione precisa? Faccio una riflessione: il presidente Iervolino nel mondo dell’università e della formazione è stato un innovatore, io come manager me ne occupo da tempo. Ebbene, in questo mondo c’è un grandissimo rispetto delle norme e c’è un'estrema attenzione all’apprendimento».

