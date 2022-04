Salernitana, Bonazzoli punta al tris

SALERNO – Federico Bonazzoli punta al...tris. Il miglior marcatore della Salernitana con 8 centri, sta vivendo a Salerno la sua stagione più importante da professionista. Gli otto gol realizzati, tanti quanti ne aveva messi a segno nelle precedenti due stagioni in A con Torino (2) e Sampdoria (6), hanno dato sette punti alla Salernitana. I numeri sono dalla sua parte, fin qui in campionato ha avuto 16 occasioni da gol (fonte InStat), concretizzandone esattamente la metà. È il calciatore granata che ha tirato di più: 40 conclusioni verso la porta avversaria, di cui 16 nello specchio, con il più alto indice xG (expected goals) della rosa (6). Buona anche la precisione dei passaggi (77% riusciti) e 53 i contrasti vinti, anche in questo caso il dato più alto dell’intero organico. E a questo punto Bonazzoli ha tre obiettivi: doppia cifra, salvezza e convocazione azzurra. E di questo passo...tutto è possibile.