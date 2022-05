Salernitana, Bonazzoli a caccia del bis

SALERNO - Bonazzoli a caccia del bis: nella scorsa stagione a Bergamo mise la firma al 3-3 del Torino (al tempo allenato da Davide Nicola), che completò la rimonta granata dal 3-0 in favore dell'Atalanta. E ora, dopo aver steso la Fiorentina, Bonazzoli cerca anche un altro bis consecutivo: domani farà coppia lì davanti con Djuric, che a sua volta punta alla sesta rete in campionato. Da entrambi si richiedono quelle reti che consentano alla squadra di continuare a sperare. Anzi, più che a sperare, a crederci, visto che il ko del Cagliari ha reso la classifica più allettante. Per Bonazzoli e Djuric obiettivo comune, la salvezza nell'immediato, differenti per il futuro: se il primo potrebbe essere riscattato dalla Salernitana a 3 milioni (ma la Samp può controriscattare), Djuric quasi 32enne, potrebbe, rinnovando, diventare una bandiera e pensare a un futuro da dirigente.