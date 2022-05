Salernitana padrona del proprio destino

SALERNO - Il destino è nelle mani della Salernitana. Difficile pensarlo solo a qualche settimana fa, visto che la squadra di Nicola non riusciva a inanellare risultati positivi. Adesso però, la salvezza, è diventata un obiettivo alla portata e tutto il popolo granata è pronto a dare il massimo per l'impresa. Col punto ottenuto a Bergamo, al termine di quella che forse è stata la più bella prestazione da due decenni a questa parte (considerati avversario e categoria), i granata hanno ulteriormente ridotto il distacco dal Cagliari. Domani la squadra di Nicola ospiterà il Venezia (già venduti più di 20.000 biglietti) nel recupero della gara non giocata lo scorso 6 gennaio, domenica proprio il Cagliari: due partite decisive, due spareggi per restare in A. L’incognita è quella del recupero fisico dopo i 90' molto impegnativi contro l’Atalanta. Inevitabile qundi, un po' di turnover contro il Venezia, ma tutto dipenderà dal recupero dei singoli e dalla rifinitura odierna.