Salernitana, richieste boom. E' caccia ai posti

SALERNO- Sarà una settimana intensa e piena di emozioni per la Salernitana e i suoi tifosi. C'è da superare l'ultimo ostacolo chiamato Udinese, per raggiungere quella che sarebbe la più grande impresa della storia granata. Tra l'euforia e la superstizione ci sarà un Arechi strapieno, sul quale il sindaco di Salerno, Vicenzo Napoli, sta ponendo una questione: spostare i pochi sostenitori dell'Udinese e destinare i 2000 posti del settore ospiti alla tifoseria locale, per raggiungere così il sold-out dei tagliandi venduti e arrivare ai 29500 che l'Arechi può ospitare. Per spostare altrove i tifosi ospiti, bisognerebbe garantire percorsi e accessi separati e non ci sarebbero le condizioni. Alla fine si potrebbe arrivare ad un compromesso: tenere i tifosi friulani nella parte di sinistra del Settore Ospiti e consentire l’accesso a poche altre centinaia di tifosi granata nella parte destra.