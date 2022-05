Salernitana, Arechi verso il tutto esaurito per l'Udinese

SALERNO - Si va verso il tutto esaurito all'Arechi per l'ultima di campionato contro l'Udinese. Oltre 20.000 biglietti venduti in meno di due ore, 3.000 abbonati: la vendita libera è scattata ieri alle 15, dopo la prelazione di 24 ore riservata ai possessori di Granata Card. In vendita anche 1.000 tagliandi di Curva Nord: i tifosi della Salernitana entreranno da un tornello del settore distinti. Sarà potenziata anche la metropolitana con corse e vagoni aggiuntivi. Ugualmente molti rimarranno senza tagliando: il parlamentare Piero De Luca solleciterà il Comune di Salerno ad allestire un maxischermo. E intanto la squadra si prepara ad affrontare l'Udinese: al momento ci sono i ballottaggi tra Obi e Zortea a sinistra, tra Bonazzoli e Verdi in attacco.