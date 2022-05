Salernitana, orgoglio Iervolino: "Ci davano tutti per spacciati"

SALERNO - "Ci aspetta la partita più dura dell'anno. Abbiamo una sana tensione, i ragazzi sono concentrati, hanno piena consapevolezza dei loro mezzi e andiamo con grande energia ad affrontare questa sfida, il mister ha le idee ben chiare, il direttore Sabatini è come sempre un leone, siamo contenti, mi auguro di poter festeggiare e regalare alla città questa salvezza che sarebbe storica". Parole e musica del patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ai microfoni di Sky Sport, in vista del match casalingo contro l'Udinese, ultima di campionato che potrebbe valere la permanenza in A dei campani. "Penso che una tifoseria come la nostra non ce l'ha nessuno, ci sono stati vicini anche nei momenti bui, più difficili, non sono stati mai polemici, mai ostili nei miei confronti, del tecnico, della squadra e noi abbiamo decisamente bisogno del loro tifo, della loro energia e del loro entusiasmo", spiega Iervolino che oggi si è recato al centro sportivo per incontrare la squadra e che rivela: "Abbiamo messo un premio salvezza importante, non che ce ne fosse bisogno, lo abbiamo fatto solamente per suggellare una cosa incredibile che stanno facendo i ragazzi".