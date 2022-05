Salernitana: Verdi, si tratta. Intriga Zeballos, piace Gaetano

SALERNO - La Salernitana si vuol tenere stretta Simone Verdi, uno dei protagonisti della corsa salvezza della squadra di Nicola. Il giocatore è in prestito dal Torino: col club granata, che a suo tempo lo pagò 22 milioni dal Napoli, ha un anno di contratto e si pone quindi l'esigenza di cederlo per non rischiare di perderlo a zero. La valutazione oscilla tra i 4 e i 5 milioni. E lo stesso Verdi non ha nascosto la voglia di restare: a breve saranno sciolti i nodi. Ma la Salernitana è già pronta a inserire volti nuovi per la prossima stagione. In attacco piace l’esterno classe 2002 Exequiel Zeballos del Boca Juniors. Ci sono stati anche dei contatti, con il Napoli, per il trequartista classe 2000 Gianluca Gaetano, che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la Cremonese. Per il beniamino della tifoseria Djuric, in scadenza tra un mese, ci sono le sirene del Besiktas, che ha proposto un biennale con opzione mentre il bosniaco chiede un triennale. Per la difesa, fari su Angelo Martino, terzino del Club Atletico Talleres. A breve poi arriverà un tassello fondamentale, vale a dire il rinnovo con Nicola: c'è già l'intesa sulla base di un biennale con il presidente Iervolino.