La Salernitana vuole Izzo, Ceppitelli e Lykogiannis

SALERNO- L'obiettivo della Salernitana è sicuramente un campionato meno travagliato di quello appena concluso, e per fare ciò Sabatini e Nicola sono al lavoro per 5-6 acquisti di spessore, con un budget di 25-30 milioni. Uno dei punti fermi della Salernitana è Federico Fazio, che ha ancora due anni di contratto e che con la sua esperienza è pronto a guidare la difesa della nuova formazione. Oltre all'ex Roma dovrebbero restare in granata anche Radovanovic e Gyomber. Veseli sarà ceduto. In entrata Sabatini potrebbe tornare all’attacco col Torino per il trentenne Armando Izzo, già corteggiato lo scorso gennaio e che quest'anno ha giocato soltanto 11 partite, appena 6 da titolare. Dal Cagliari sta per svincolarsi Luca Ceppitelli. Piace anche il mancino greco Lykogiannis, in scadenza col Cagliari e libero dal prossimo primo luglio.