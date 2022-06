Salernitana, Sabatini cacciato da Iervolino: tutta la verità

INVIATO A SALERNO - C ’eravamo tanto amati: e per centotrentanove giorni, pur vivendo sospesi su un trapezio ma senza rete di protezione, Danilo Iervolino e Walter Sabatini, tenendosi per mano, hanno sfidato non solo il tempo ma persino il destino, a modo suo ineluttabile e quasi «tragico». Però niente è per sempre è stato scritto da qualche parte, pure sui social, e alle 14.22 o giù di lì quando un tweet ha rotto il velo (nuziale) e trascinato una città dentro ad un altro film surreale, s’è intuito che esistono verità inattaccabili pure nelle frasi fatte: «L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali».