Lovato-Okoli e Calafiori: la Salernitana è più verde

SALERNO- Uno degli obiettivi che Iervolino ha dato a De Sanctis è quello di ringiovanire la rosa. Con la cessione di Ederson all’Atalanta per 15 milioni, a Salerno arrivano Lovato e Okoli, e forse torna anche Ruggeri. Matteo Lovato, classe 2000, sarà ceduto a titolo definitivo e firmerà un quadriennale. Caleb Okoli è un altro centrale di valore, ma non è finita. De Sanctis ha avviato contatti con l’Inter per Lorenzo Pirola, centrale difensivo di vent’anni, la scorsa stagione al Monza. Tre giovani, Lovato, Okoli ed eventualmente Pirola, che affiancherebbero Gyomber, Fazio e Radovanovic, i pilastri della difesa di Davide Nicola. La Salernitana dovrà rinforzarsi anche sugli esterni. Ranieri è rientrato alla Fiorentina, Zortea e Ruggeri all’Atalanta. Ma il club granata vorrebbe trattenere proprio Matteo Ruggeri, che a sua volta resterebbe volentieri in granata per dimostrare il suo valore dopo una stagione tormentata dagli infortuni. E nell’operazione Ederson potrebbe essere compreso anche il rinnovo del suo prestito. Per la corsia mancina la Salernitana sta dialogando con la Roma per avere Riccardo Calafiori, classe 2002, nello scorso campionato al Genoa. L’operazione è praticamente definita: acquisto a titolo definitivo per 2 milioni di euro. C’è anche un altro nome per la corsia sinistra, quello del portoghese Ricardo Mangas, 24 anni, di proprietà del Boavista e nell’ultima stagione al Bordeaux. Per quanto riguarda la fascia destra, la Salernitana ha Mazzocchi, che piace molto anche al Torino. Il club di Iervolino vuole confermarlo dopo il riscatto dal Venezia. Resta a Salerno Lassana Coulibaly.