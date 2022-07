Salernitana-Krakow 2-0: Ribery e Botheim decidono la gara

JENBACH - Quarto test amichevole per la Salernitana di Davide Nicola. Allo Stadion Jenbach in Austria i granata hanno affrontato i polacchi del Wieczysta Krakow, squadra che quest'anno ha vinto il campionato di IV Liga - Malopolska (Dilettanti). Partenza subito forte della Salernitana che passa in vantaggio al 3' con Franck Ribery su rigore. Passano pochi minuti e al 6' ecco il raddoppio del nuovo arrivo, l'attaccante Erik Botheim, al primo gol all'esordio in maglia granata. Per tutto il primo tempo gli uomini di Nicola sono in controllo totale del match, con alcuni elementi apparsi già in buona condizione fisica. Nel secondo tempo continuano le trame offensive della Salernitana che però non trova la via per la terza rete. Questo l'undici iniziale schierato da Davide Nicola (3-5-2): Sepe; Motoc, Lovato, Pirola; Kechrida, Cavion, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Ribéry, Botheim. A disp: Fiorillo, Micai, Veseli, Galeotafiore, Jaroszynski, Sy, Boultam, Capezzi, Simy, Kristoffersen, M. Coulibaly, D’Andrea.