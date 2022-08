Salernitana, Nicola: "Con la Sampdoria gioca Dia. Dubbio Ribery"

SALERNO - “E’ stata una settimana di lavoro molto produttiva, i ragazzi si sono applicati molto e hanno dimostrato di avere sinergie e movimenti molto più fluidi. La squadra mi sta piacendo sempre di più e credo che col tempo acquisiremo sempre più certezze". Lo ha dichiarato il tecnico della Salernitana , Davide Nicola , nel corso della conferenza stampa in vista del prossimo match di campionato, contro la Sampdoria : "In queste prime gare la Salernitana sta producendo gioco ed è molto importante, dobbiamo correggere alcune cose in fase difensiva ma fa parte del processo di crescita della squadra. Non mi preoccupo di due partite senza segnare perché sono troppo poche per avere una tendenza. Lo scopo è quello di produrre occasioni per poter segnare e concederne poche per cercare di non subire”.

Verso la Sampdoria

“Domani - prosegue Nicola - ci attende una partita importantissima davanti al nostro pubblico. Arriva una squadra che ha giocato due partite in casa contro due avversari forti, dovremo essere particolarmente ambiziosi e aggressivi. La Sampdoria è una squadra che palleggia molto e aggredisce con organizzazione. Stimo molto Mister Giampaolo che cerca sempre di dare un gioco importante alle proprie squadre. Dovremo fare del nostro meglio per fare punti perché aiuterebbe a crescere la fiducia e l’entusiasmo. Noi stiamo portando avanti un progetto tecnico-tattico molto preciso - analizza il tecnico granata - sono molto soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Passiamo molto tempo insieme anche fuori dal campo e penso sia importante per conoscerci bene. Sta nascendo un grande gruppo e questo è fondamentale. Stiamo attuando dei piani di ambientamento dal punto di vista della metodologia per i nuovi arrivati e sono contento di come stanno crescendo. Abbiamo l’ambizione di essere competitivi fin da subito, vogliamo fare un calcio propositivo e aggressivo. Dia gioca? Sì. Ribery non credo, dopo pranzo avremo un confronto con lo staff medico”.

Consolidare la salvezza

“Credo che la Salernitana quest’anno abbia dovuto operare sul mercato per consolidare la salvezza dello scorso anno, la società sta lavorando a trecentosessanta gradi e noi cercheremo di fare del nostro meglio fin da subito. Abbiamo interpreti perfetti per il nostro modo di giocare, vogliamo sempre offendere e l’obiettivo è quello di mettere in campo più giocatori di qualità possibili. I ragazzi stanno sviluppando un grande senso di appartenenza e vogliamo mostrarlo ai nostri tifosi. Dai tifosi non mi aspetto nulla di diverso, perché dimostrano sempre di dare il massimo per questi colori. La gara di domani fa parte di un percorso molto lungo, abbiamo margini di crescita importanti. Vogliamo fare una grande partita davanti al nostro pubblico, vogliamo creare un connubio con loro per creare una sinergia. L’obiettivo è fare punti in ogni partita, bisogna lavorare con serenità e tracciare un percorso da seguire”, ha concluso Nicola.