Salernitana, Nicola: "Idee, coraggio e aggressività. Prestazione da squadra"

SALERNO - La Salernitana non da scampo alla Sampdoria e la travolge (4-0). Un risultato che non ammette repliche, che catapulta i campani a quota 4 punti in classifica e che significa, soprattutto, prima vittoria stagionale dopo il ko con la Roma e il pari in casa dell'Udinese. Questo il commento di Davide Nicola tecnico dei granata a Dazn: "Sono soddisfatto. Abbiamo lavorato bene su di noi, i nuovi hanno fatto una settimana in più col gruppo, per cui lavorando in campo abbiamo fatto bene. Stasera siamo tutti contenti e soprattutto per i ragazzi perchè hanno fatto una partita molto importante, con coraggio, con idee e con aggressività. Tutto questo è stato possibile, e i ragazzi hanno dimostrato che quando giocano da squadra sono competitivi. Mi sono piaciuti anche i passaggi rischiosi, e la qualità di alcuni giocatori ha fatto la differenza. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio le energie, ogni partita però ha una storia a sé. Oggi abbiamo incontrato un avversario e lo abbiamo sorpreso, ma ogni partita è una storia a sé". Così sugli attaccanti: "Che non segnavano gli attaccanti lo dicono altri addetti ai lavori. Alcune volte ci sono caratteristiche non adeguate, altre volte non si è completamente in forma, altre non si trasforma. Oggi siamo andati in gol con azioni molto importanti, si tratta di continuare a lavorare perché mercoledì ci sarà un'altra partita molto tosta. Il mercato è appannaggio del direttore". Infine un commento su Maggiore: "Può fare il play in futuro. E' un giocatore intelligente, gioca a pochi tocchi e stasera si è disimpegnato bene. Starà a lui dimostrare di poterlo fare con qualità".