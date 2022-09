Piatek: "Salernitana, possiamo fare grandi cose insieme"

SALERNO - "Sono molto carico, sono molto contento di essere qui, penso che possiamo fare grandi cose insieme, vi aspettiamo lunedì allo stadio". Si presenta così, ai canali ufficiali della Salernitana, il nuovo attaccante granata Krzysztof Piatek: "Ho tanta esperienza in Serie A, ho giocato in altre squadre. Voglio fare gol, come sempre, sono un attaccante e spero di farne tanti per la Salernitana in questa stagione. Abbiamo giocato molto bene contro il Bologna, creando tante occasioni. L'1-1 è un grande punto, guardiamo avanti alle prossime partite. Speriamo che la squadra sia più forte dell'anno scorso, 5 punti dopo 4 partite e possiamo fare meglio, speriamo di giocare bene anche le prossime partite. Nazionale? Giocando bene con la Salernitana è un mio obiettivo, voglio giocare il mondiale. Abbiamo giocato con la Fiorentina qui l'anno scorso: atmosera veramente incredibile, la voglio rivedere lunedì allo stadio contro l'Empoli. Ci vediamo lunedì allo stadio, speriamo bene".